Barcellona | infortunio Araujo con l’Uruguay | a pagare sarà la FIFA

Ronald Araujo, difensore del Barcellona, si è infortunato nell'amichevole che l'Uruguay ha giocato contro l'Iran. In base al Player Protection Program, la FIFA deve pagare un massimo di 20.458€ al giorno per un calciatore infortunato con la Nazionale se il ko dura più di ventotto giorni, come nel suo caso. Il giocatore blaugrana non sa ancora se operarsi oppure seguire un trattamento moderato per non perdere i Mondiali in Qatar.

