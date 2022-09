Anche l'uragano Ian mette a rischio Artemis 1 (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo alcuni giorni di incertezza, la NASA ha deciso di riportare all'interno del VAB il razzo SLS per la missione Artemis 1. Il rischio dell'uragano Ian, che colpirà la Florida nei prossimi giorni, farà quindi slittare il lancio di almeno un mese. Leggi su aliveuniverse.today (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo alcuni giorni di incertezza, la NASA ha deciso di riportare all'interno del VAB il razzo SLS per la missione1. Ildell'Ian, che colpirà la Florida nei prossimi giorni, farà quindi slittare il lancio di almeno un mese.

TSOWrestling : L'#HurricaneIan crea problemi anche alla #WWE! #TSOW // #TSOS // #WWENXT - nikanika_____ : nel suo palazzo faceva tirare tutte le tende per non vederla, ma non riusciva ugualmente a dormire. Giacomo di cris… - MassimoChiaram7 : RT @Link4Universe: Il razzo SLS, per la missione #Artemis1 verso la Luna, è tornato nel VAB sano e salvo, al sicuro dall'arrivo dell'Uragan… - Link4Universe : Il razzo SLS, per la missione #Artemis1 verso la Luna, è tornato nel VAB sano e salvo, al sicuro dall'arrivo dell'U… - ClaraPorta4 : RT @letiziadavoli: #Artemis I è arrivata al VAB. Ora iniziano le operazioni per mettere l'#SLS in sicurezza fino alla fine del passaggio de… -