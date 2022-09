Allerta meteo: nubifragi e forte maltempo al Sud, trombe d’aria in Toscana (Di lunedì 26 settembre 2022) Il meteo dell’ultima settimana di settembre si apre con un’ondata di maltempo al Sud. In Sicilia, in particolare, c’è il rischio di forti temporali e anche nubifragi. In alcuni Comuni sono state chiuse le scuole, ci sono stati smottamenti. Allagamenti anche a Napoli. Le allerte meteo della Protezione civile dalla serata di ieri 25 settembre sono rossa in Basilicata e arancione su parte della Calabria, in Molise, Puglia e Campania. Allerta gialla, invece, per Lazio, Marche, Abruzzo, Sicilia, Umbria e Sardegna. Colpita nella notte anche la costa Tirrenica, nelle regioni di Toscana, Lazio e Campania. In Sicilia, come il capoluogo Trapani, anche Erice è sott’acqua. La sindaca Daniela Toscano parla di “tempesta” e ha invitato i cittadini “a non uscire da casa fino al superamento dello stato ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 26 settembre 2022) Ildell’ultima settimana di settembre si apre con un’ondata dial Sud. In Sicilia, in particolare, c’è il rischio di forti temporali e anche. In alcuni Comuni sono state chiuse le scuole, ci sono stati smottamenti. Allagamenti anche a Napoli. Le allertedella Protezione civile dalla serata di ieri 25 settembre sono rossa in Basilicata e arancione su parte della Calabria, in Molise, Puglia e Campania.gialla, invece, per Lazio, Marche, Abruzzo, Sicilia, Umbria e Sardegna. Colpita nella notte anche la costa Tirrenica, nelle regioni di, Lazio e Campania. In Sicilia, come il capoluogo Trapani, anche Erice è sott’acqua. La sindaca Daniela Toscano parla di “tempesta” e ha invitato i cittadini “a non uscire da casa fino al superamento dello stato ...

