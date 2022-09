(Di lunedì 26 settembre 2022) Nel collegio più blindato di Napoli, quello digrotta che includeva anche il centro storico della città, nonostante le promesse di dare più reddito di cittadinanza a tutti e i voli danelle trattorie, poco consoni al ruolo di ministro degli Esteri, Luigi Diseriamente di perdere, nonostante il sostegno a naso turato del Pd. E di non entrare neanche in, proprio lui, “rotto” a qualsiasi poltrona. Dinon decolla neanche con il suo partito In più, il suo partitino è dato intorno0,7%, ben sotto quella soglia dell’1% che consentirebbe di portare voti al centrosinistra di Letta ma che in caso di mancato raggiungimento di quello “sbarramento” farebbe distribuire quei resti agli avversari. Un vero e proprio “schianto”, per il ...

GaeTrapani : RT @SecolodItalia1: Aeroplanino Di Maio si schianta sul Pd: fuori dal Parlamento, adesso rischia di tornare allo stadio… - berardi225 : RT @SecolodItalia1: Aeroplanino Di Maio si schianta sul Pd: fuori dal Parlamento, adesso rischia di tornare allo stadio… - SecolodItalia1 : Aeroplanino Di Maio si schianta sul Pd: fuori dal Parlamento, adesso rischia di tornare allo stadio…… - Alexia70__ : RT @sisifo080: @Cambiacasacca Dopo l'aeroplanino sulle note di Dirty Dancing Di Maio avrà recuperato qualcosa. Penso che s'attesterà all'in… - sisifo080 : @Cambiacasacca Dopo l'aeroplanino sulle note di Dirty Dancing Di Maio avrà recuperato qualcosa. Penso che s'atteste… -

Poi c'è il ministro Gigi Diche 'passa da una pizzeria all'altra, facendo l', come è accaduto in una trattoria di Napoli. Insomma, nelle ultime settimane siamo stati spettatori di una ......della serata in Puglia e il primo a finire affondato è Luigi Di: 'Ci sono guerre in corso ovunque, focolai di guerre in mezzo mondo e noi abbiamo il ministro degli Esteri che fa l'in ... Campagna elettorale 2022: tutte le follie tra aeroplanini e TikTok Berlusconi in diretta spiaccica una mosca planata sulla fronte, Calenda abbraccia Letta, Di Maio in pizzeria vola sulle note di 'Dirty Dancing' ..."La campagna elettorale più bizzarra ed accelerata della storia della Repubblica". Così la definisce Vittorio Feltri che ...