“1 minuto di bellezza”, al via un video contest per raccontare il Sud (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Fondazione CON IL SUD e Fondazione Magna Grecia promuovono il video contest “1 minuto di bellezza” invitando video maker professionisti e ragazzi a raccontare la bellezza del Sud fuori dagli stereotipi, con cortometraggi e reel instagram di 60 secondi.Il contest è dedicato al Sud e alla sua “bellezza”, fatta di paesaggi, natura, storia, identità e relazioni sociali positive, raccontata solo parzialmente e spesso in modo stereotipato. L'obiettivo non è restituire immagini da cartolina o storie di cronaca. La sfida è quella di provocare una narrazione alternativa coinvolgendo direttamente chi vive questi territori e in particolare i giovani e i giovanissimi, gli operatori della comunicazione e i filmaker, attraverso il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Fondazione CON IL SUD e Fondazione Magna Grecia promuovono il“1di” invitandomaker professionisti e ragazzi aladel Sud fuori dagli stereotipi, con cortometraggi e reel instagram di 60 secondi.Ilè dedicato al Sud e alla sua “”, fatta di paesaggi, natura, storia, identità e relazioni sociali positive, raccontata solo parzialmente e spesso in modo stereotipato. L'obiettivo non è restituire immagini da cartolina o storie di cronaca. La sfida è quella di provocare una narrazione alternativa coinvolgendo direttamente chi vive questi territori e in particolare i giovani e i giovanissimi, gli operatori della comunicazione e i filmaker, attraverso il ...

