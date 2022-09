WhatsApp multi-dispositivo sta per arrivare anche sui tablet Android: ecco come funzionerà (Di domenica 25 settembre 2022) WhatsApp multi-dispositivo, dopo essere approdato sui sistemi desktop è pronto ad approdare anche sui tablet Android. come si legge sul sito Hdblog.it, nell’ultima versione Beta dell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, è comparsa una novità, ovvero, la possibilità di collegare tramite la tecnologia appunto multi-dispositivo, anche dei dispositivi con display di grandi dimensioni, definendo il tutto “companion mode”. WhatsApp, 24/9/2022 – Computermagazine.itSi tratta di una novità che abbiamo imparato a conoscere da tempo anche su desktop, ma appunto rivolta ai dispositivi mobile del robottino verde. A scovarla, tanto per cambiare, sono stati i ragazzi ... Leggi su computermagazine (Di domenica 25 settembre 2022), dopo essere approdato sui sistemi desktop è pronto ad approdaresuisi legge sul sito Hdblog.it, nell’ultima versione Beta dell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, è comparsa una novità, ovvero, la possibilità di collegare tramite la tecnologia appuntodei dispositivi con display di grandi dimensioni, definendo il tutto “companion mode”., 24/9/2022 – Computermagazine.itSi tratta di una novità che abbiamo imparato a conoscere da temposu desktop, ma appunto rivolta ai dispositivi mobile del robottino verde. A scovarla, tanto per cambiare, sono stati i ragazzi ...

