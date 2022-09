Ultime Notizie – Elezioni 2022, Salvini in via Bellerio a Milano per seguire spoglio (Di domenica 25 settembre 2022) Matteo Salvini è appena arrivato nella sede della Lega in via Bellerio a Milano. Il segretario del partito seguirà dalla storica sede del Carroccio le prime proiezioni e lo spoglio dei voti delle Elezioni politiche. Cruciale per Salvini sarà il posizionamento della Lega nei confronti degli altri partiti e il peso all’interno della stessa coalizione di centrodestra. Nel frattempo anche gli altri big del partito stanno arrivando in via Bellerio, esprimendo fiducia e ottimismo nei risultati. Sono oltre 150 i giornalisti e gli operatori assiepati nel cortile e nella sala stampa della sede della Lega. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Matteoè appena arrivato nella sede della Lega in via. Il segretario del partito seguirà dalla storica sede del Carroccio le prime proiezioni e lodei voti dellepolitiche. Cruciale persarà il posizionamento della Lega nei confronti degli altri partiti e il peso all’interno della stessa coalizione di centrodestra. Nel frattempo anche gli altri big del partito stanno arrivando in via, esprimendo fiducia e ottimismo nei risultati. Sono oltre 150 i giornalisti e gli operatori assiepati nel cortile e nella sala stampa della sede della Lega. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

