Traffico Roma del 25-09-2022 ore 08 | 30

(Di domenica 25 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della Capitale tra lentamente Tuttavia da segnalare per un incidente su via Prenestina altezza Lucio con via Alberto da Giussano incidente anche in via della Camilluccia incrocio con via Stresa e in via Ostiense in prossimità dell’incrocio con via di Ponte Ladrone possibili rallentamenti per ildi zona pedonalizzazione lo ricordiamo come ogni domenica in via dei Fori Imperiali deviazioni anche per le linee bus 51 75 85 87 118 emanata per la giornata di oggi un allerta meteo arancione sul Lazio un invito dunque alla prudenza per piogge anche a carattere temporalesco accompagnate localmente da vento forte su parte della regione maggiori informazioni su queste altre notizie disponibili sul sito ...