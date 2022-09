The Witcher 3: ecco quando arriveranno su Netflix i nuovi episodi (Di domenica 25 settembre 2022) Netflix ha svelato quando arriveranno gli episodi di The Witcher 3 in streaming e l'attesa per i fan della serie con Henry Cavill è ancora lunga. The Witcher 3 arriverà nell'estate 2023: l'annuncio è arrivato durante l'evento TUDUM che ha svelato anticipazioni e aggiornamenti sulle serie e sui film targati Netflix. Per l'occasione è stato inoltre condiviso un video girato sul set in cui le interpreti di Yennefer e Ciri rivelano qualche dettaglio del lavoro compiuto dal cast e dalla troupe. Henry Cavill interpreterà nuovamente Geralt nel terzo capitolo dell'adattamento per il piccolo schermo della saga fantasy di The Witcher. Nella seconda stagione di The Witcher, Geralt nasconde Ciri per proteggere la sua famiglia contro chi minaccia di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 settembre 2022)ha svelatoglidi The3 in streaming e l'attesa per i fan della serie con Henry Cavill è ancora lunga. The3 arriverà nell'estate 2023: l'annuncio è arrivato durante l'evento TUDUM che ha svelato anticipazioni e aggiornamenti sulle serie e sui film targati. Per l'occasione è stato inoltre condiviso un video girato sul set in cui le interpreti di Yennefer e Ciri rivelano qualche dettaglio del lavoro compiuto dal cast e dalla troupe. Henry Cavill interpreterà nuovamente Geralt nel terzo capitolo dell'adattamento per il piccolo schermo della saga fantasy di The. Nella seconda stagione di The, Geralt nasconde Ciri per proteggere la sua famiglia contro chi minaccia di ...

