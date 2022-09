Superbike, Superpole Race GP Catalogna 2022: tutto facile per Bautista, quinto Rinaldi (Di domenica 25 settembre 2022) Una gara dominata dall’inizio alla fine. Questa è stata la Superpole Race del GP di Catalogna 2022 per lo spagnolo Alvaro Bautista. Nei 10 giri della corsa sprint, che da regolamento assegna i punti ai primi 9 (12 – 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1) e definisce la griglia di gara-2 per costoro mentre il resto della truppa partirà sulla base dei riscontri della Superpole, nessuno è stato in grado di mettere in dubbio la supremazia del vincitore di gara-1. Partito dalla posizione numero 5, il leader del Mondiale ha sfruttato al meglio la sua Ducati già dalla partenza, piazzando uno scatto formidabile che gli ha permesso di mettersi immediatamente davanti a tutti. Una gara estremamente regolare per lui, in grado di martellare sempre su tempi irraggiungibili per i suoi avversari. Alle spalle ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Una gara dominata dall’inizio alla fine. Questa è stata ladel GP diper lo spagnolo Alvaro. Nei 10 giri della corsa sprint, che da regolamento assegna i punti ai primi 9 (12 – 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1) e definisce la griglia di gara-2 per costoro mentre il resto della truppa partirà sulla base dei riscontri della, nessuno è stato in grado di mettere in dubbio la supremazia del vincitore di gara-1. Partito dalla posizione numero 5, il leader del Mondiale ha sfruttato al meglio la sua Ducati già dalla partenza, piazzando uno scatto formidabile che gli ha permesso di mettersi immediatamente davanti a tutti. Una gara estremamente regolare per lui, in grado di martellare sempre su tempi irraggiungibili per i suoi avversari. Alle spalle ...

