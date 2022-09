Serie A: Juventus, in attesa del futuro di Asensio e Griezmann (Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-24 19:10:39 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: lun Juve Sta attraversando una crisi sportiva ed economica che presenta grigio il futuro del club torinese. I risultati con Allegri non sono arrivati ??e, inoltre, questa settimana ‘La Vecchia Signora’ ha chiuso l’esercizio con una perdita di 250 milioni di euro, la più alta della sua storia. Tuttavia, nel nord Italia guardano al futuro e stanno già valutando diversi possibili acquisti per l’estate 2023. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il cda della squadra bianconera ha elencato nel suo taccuino alcuni nomi sfavillanti come possibili ‘opportunità di mercato’ per la prossima estate. Antoine Griezmann, Marco Asensio, Alejandro Grimaldo o Christian Pulisic ... Leggi su justcalcio (Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-24 19:10:39 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: lun Juve Sta attraversando una crisi sportiva ed economica che presenta grigio ildel club torinese. I risultati con Allegri non sono arrivati ??e, inoltre, questa settimana ‘La Vecchia Signora’ ha chiuso l’esercizio con una perdita di 250 milioni di euro, la più alta della sua storia. Tuttavia, nel nord Italia guardano ale stanno già valutando diversi possibili acquisti per l’estate 2023. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il cda della squadra bianconera ha elencato nel suo taccuino alcuni nomi sfavillanti come possibili ‘opportunità di mercato’ per la prossima estate. Antoine, Marco, Alejandro Grimaldo o Christian Pulisic ...

