Seargeoh | chi è il secondo figlio di Sylvester Stallone | “È autistico | ma è una star”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 settembre 2022)è un attore americano, noto per apparire come Rocky Balboa Jr nel film “Rocky II”. È ildell’acclamato attore, sceneggiatore, produttore e regista,. Sebbene la famiglia diabbia scoperto di esserea soli tre anni, i suoi genitori, in particolare suo padre, lo hanno cresciuto come qualsiasi altro bambino e volevano chesi facesse una carriera. Ma sfortunatamente,non è riuscito a guarire completamente, nonostante molte terapie. Tuttavia, è riuscito a superare il suo disturbo in una certa misura. Infanzia, prima infanzia e famiglia diè nato nel 1979 negli Stati Uniti ...