Roma, giovane straniero linciato dalla folla: "Si è denudato di fronte a una minore" (Di domenica 25 settembre 2022) Pestaggio a Roma nella mattina di oggi 25 settembre a Centocelle, in via Collativa, dove un ragazzo di origine straniera è stato linciato da alcuni passanti. All'origine del gesto ci sarebbe l'accusa da parte di una donna che affermava che l'uomo si fosse denudato davanti alla figlia. Calci e pugni al giovane migrante, con insulti come "Negro di m… tornatene a casa", e giù botte. Alcune persone, temendo il peggio per il ragazzo, si sono frapposti tra lui e i passanti che continuavano a sferrare calci e pugni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe denudato mostrando le parti intime ad una ragazzina minorenne, davanti ad un bar. L'uomo, probabilmente africano, è fuggito quando dal bar è uscita la madre della bimba e alcuni avventori che hanno iniziato a ...

