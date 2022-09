Regina Elisabetta | la profezia di 450 anni fa di Nostradamus | ' La sovrana morirà nel 2022 all' età di 96 anni'

(Di domenica 25 settembre 2022) L'8 settembre delil mondo intero si è fermato. La, per ben 70del Regno Unito, è morta. Adesso il trono è passato nelle mani del figlio Carlo, re con il nome di ...

_Techetechete : La Regina Elisabetta II, 5 giorni dopo la Strage di Capaci, di passaggio a Palermo, decide di sostare con il corteo… - elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - error_02_s : RT @ilmessaggeroit: Regina Elisabetta II, la profezia (di 450 anni fa) di Nostradamus: «La sovrana morirà nel 2022 all'età di 96 anni» http… - AmbienteRisorse : Ambienti: “Funerale sostenibile della Regina Elisabetta II”: ma è stato davvero così? -

Senza dimenticare i mix di biografia, cronaca e storia, daII (RITRATTO DIdi Fabrizio Ferri) a ORA TOCCA A NOI - STORIA DI PIO LA TORRE di Walter Veltroni, sul sindacalista e ...L'8 settembre del 2022 il mondo intero si è fermato. La, per ben 70 anni sovrana del Regno Unito, è morta. Adesso il trono è passato nelle mani del figlio Carlo, re con il nome di Charles III, ma - in questo momento così drammatico - ...A pochi giorni dalla sepoltura nella cappella di St. George, al castello di Windsor, Buckingham Palace diffonde la foto della lapide della regina Elisabetta II, morta l’8 settembre scorso a 96 anni. L ...L’8 settembre del 2022 il mondo intero si è fermato. La regina Elisabetta, per ben 70 anni sovrana del Regno Unito, è morta. Adesso il trono è passato nelle mani ...