Reddito di cittadinanza, quando viene pagato ad ottobre 2022? Il calendario con le date (Di domenica 25 settembre 2022) Reddito di cittadinanza. quando arriva il pagamento del sussidio previsto nel mese di ottobre? vediamo le date e chi riceverà i soldi a ottobre. Reddito di cittadinanza: calendario di ottobre Il pagamento del Reddito di cittadinanza arriverà in due momenti distinti ad ottobre. I soggetti aventi diritto vedranno caricati sulla carta RdC anche i soldi relativi all'assegno unico universale. Ecco le date dei pagamenti. Saranno due le date del pagamento del Reddito di cittadinanza a ottobre 2022: Da sabato 15 ottobre riceveranno le somme i soggetti che ...

