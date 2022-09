Polemica gender al seggio: "La divisione maschi e femmine lede i diritti dei trans" (Di domenica 25 settembre 2022) Polemica gender finita in denuncia in un seggio di Bologna. La protagonista è l'avvocata Cathy La Torre: "La divisione delle file in maschi e femmine è lesiva della privacy delle persone in transizione di genere" Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 settembre 2022)finita in denuncia in undi Bologna. La protagonista è l'avvocata Cathy La Torre: "Ladelle file inè lesiva della privacy delle persone inizione di genere"

