Non c’è sovranità se non si radica in terra e popolo

Gli attuali rivolgimenti politici, culturali, sociali ed economici impongono una riflessione sul significato e sul ruolo dello Stato nella disciplina dei rapporti giuridici, non soltanto nella dimensione nazionale, ma, soprattutto, in un più ampio contesto internazionale e sovranazionale. La tradizionale forma di organizzazione giuridica della nazione, che, attraverso le proprie istituzioni, esercita la sovranità in nome di un popolo entro determinati confini, soffre infatti una profonda crisi. L'interrogativo di fondo verte perciò sul destino dello Stato, per comprendere se sia un concetto da consegnare alla storia del diritto pubblico o se, invece, le sue energie vitali non sono affatto esaurite. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di settembre 2022

