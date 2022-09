Morto a Roma Gianfranco Spadaccia, giornalista e storico leader dei Radicali: aveva 87 anni (Di domenica 25 settembre 2022) È Morto a Roma Gianfranco Spadaccia. Lo storico segretario del Partito Radicale, ex parlamentare e giornalista dell’Agi, aveva 87 anni. A dare l’annuncio, con un post su Twitter, è Radio Radicale, ricordando che “con Marco Pannella e gli altri Radicali, Spadaccia ha condiviso le scelte nonviolente e le azioni per i diritti civili“. Nato nella Capitale il 28 febbraio del 1935, laureato in Giurisprudenza, è stato un giornalista dell’Agi, Agenzia Giornalistica Italia con mansioni di caporedattore, e collaboratore di periodici e riviste. Politicamente, ha prestato la sua opera in diverse organizzazioni sin dai tempi dell’Università come l’Unione goliardica italiana e l’Unione nazionale universitaria dove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) È. Losegretario del Partito Radicale, ex parlamentare edell’Agi,87. A dare l’annuncio, con un post su Twitter, è Radio Radicale, ricordando che “con Marco Pannella e gli altriha condiviso le scelte nonviolente e le azioni per i diritti civili“. Nato nella Capitale il 28 febbraio del 1935, laureato in Giurisprudenza, è stato undell’Agi, Agenzia Giornalistica Italia con mansioni di caporedattore, e collaboratore di periodici e riviste. Politicamente, ha prestato la sua opera in diverse organizzazioni sin dai tempi dell’Università come l’Unione goliardica italiana e l’Unione nazionale universitaria dove ...

fattoquotidiano : Morto a Roma Gianfranco Spadaccia, giornalista e storico leader dei Radicali: aveva 87 anni - paolo_r_2012 : È morto a Roma Gianfranco Spadaccia, giornalista e storico leader radicale - paolo_r_2012 : Incidente in montagna, morto escursionista romano e un suo amico - P_Illomei : RT @Corriere: Leonardo morto in moto a corso Francia, il video choc: il ragazzo sbanda sulla buca rattoppata e cade - romatoday : #incidenteroma in montagna, morto escursionista romano e un suo amico -