Milano Fashion Week | quando la moda è anche impegno sociale | così le borse di Themoiré danno valore all’artigianalità locale dei Paesi più poveri

(Di domenica 25 settembre 2022)come le mitologiche Moire intrecciavano i fili dei destini umani,allo stesso modo, attraverso i filati che compongono le sue, Themoirè prova a intessere un futuro migliore per il nostro pianeta, non solo a livello ambientale ma, e soprattutto. Questo brand, finalista ai SustainableAwards 2022 di Camera Nazionale dellaItaliana, è senza dubbio una delle migliori scoperte di questa Settimana dellache volge al termine. Nato nel 2019 da un’idea di della coppia di designer Salar Bicherenloo e Francesca Monaco, Themoirè si pone come obiettivo la valorizzazione dell’heritage artigianale di alcune minoranze in situazioni di vulnerabilità, convertendolo in prodotti attraverso i quali finanziare iniziative sul ...

vogue_italia : La sfilata Blumarine ci ricorda i look anni 2000 di Christina Aguilera ?? - Notiziario_NC : ??Su instagram abbiamo condiviso le foto e i video di #Yugyeom dei #Got7 a Milano in occasione della Fashion Week ??… - vogue_italia : Il completo secondo Giorgio Armani ?? - giuliabormolini : milano è impossibile con la fashion week, quando se ne vanno i giargiana? - YoungSick13 : se vince quella puttana deve venire giù Milano che fashion week levati dal cazzo -

Questa l'ultima 'magia' di Alessandro Michele , che allaWeek ha portato in scena, cosa che chi lo conoscerà sa essere quasi un'abitudine, la sua infanzia. 'Sono figlio di due madri: ...Chiara Ferragni, foto da sballo su Instagram per laWeek Chiara Ferragni in grande spolvero posa su Instagram con una foto molto stuzzicante. In occasione dellaWeek l'influencer ha postato diversi scatti di cui uno, in ...Si ispira alle sirene la collezione per la prossima estate di Durazzi Milano, presentata alla Fashion week, pensata come l'evoluzione della collezione invernale, reinventata dal sole e dall'acqua. (AN ...Dayane Mello stupisce ancora una volta con un look mozzafiato su Instagram: indossa un reggiseno in pizzo, mentre i capelli ricadono sulle curve da sogno.