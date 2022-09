Maltempo: è allerta rossa in Basilicata. A rischio altre 9 regioni (Di domenica 25 settembre 2022) Persiste il Maltempo sull’Italia, in particolare su gran parte delle regioni meridionali, per lo stazionamento di correnti perturbate che continueranno ad apportare piogge, anche diffuse, ed un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. In arrivo una nuova ondata di Maltempo. Domani allerta rossa in Basilicata, arancione in Calabria, Molise, Puglia e Campania Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. “L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 25 settembre, venti da forti a burrasca a prevalente componente meridionale su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, con mareggiate lungo le coste esposte” fa sapere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 25 settembre 2022) Persiste ilsull’Italia, in particolare su gran parte dellemeridionali, per lo stazionamento di correnti perturbate che continueranno ad apportare piogge, anche diffuse, ed un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. In arrivo una nuova ondata di. Domaniin, arancione in Calabria, Molise, Puglia e Campania Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. “L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 25 settembre, venti da forti a burrasca a prevalente componente meridionale su Sicilia, Calabria,e Puglia, con mareggiate lungo le coste esposte” fa sapere ...

DPCgov : ?? Allerta per #maltempo ??#24settembre Evita imprudenze ? Scopri cosa fare ?? - DPCgov : ?? Domenica #25settembre ????Allerta ARANCIONE in 4 regioni al Centro-Sud. ????Allerta GIALLA in 13 Regioni dal Nord a… - Corriere : Maltempo, prorogata l’allerta arancione in Campania, in Toscana piogge record - LaNotiziaTweet : Maltempo: è allerta rossa in Basilicata. A rischio anche altre nove regioni. Ancora forti temporali, rovesci e raff… - fcolarieti : Maltempo: è allerta rossa in Basilicata. A rischio anche altre nove regioni. Ancora forti temporali, rovesci e raff… -