LIVE Superbike, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: Bautista prova la fuga, Rinaldi precede Rea e Razgatlioglu (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA -14 giri: Bassani passa Rinaldi e sale in seconda posizione! Grande Italia al Montmelò! -14 giri: Bassani in scia a Rinaldi, come Rea sull’italiano. Razgatlioglu accusa 3 decimi -14 giri: sempre tutto pronto per la tripletta di Bautista, che completa un altro giro in 1:42. 262 e porta il suo vantaggio a 2.7 su Rinaldi -15 giri: Bautista gira in 1:42.181 nuovo record e vola con 2.318 su Rinaldi, poi Bassani a 2.502 e Rea a 2.716. Razgatlioglu a 3 secondi. Cade anche Ponsson -16 giri: gioco di squadra davvero ottimo in casa Ducati. Bautista porta già a 2.199 il suo margine su Rinaldi! -16 giri: Bautista chiude in 1:42.279 e vola via con 1.778 su ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-14 giri: Bassani passae sale in seconda posizione! Grande Italia al Montmelò! -14 giri: Bassani in scia a, come Rea sull’italiano.accusa 3 decimi -14 giri: sempre tutto pronto per la tripletta di, che completa un altro giro in 1:42. 262 e porta il suo vantaggio a 2.7 su-15 giri:gira in 1:42.181 nuovo record e vola con 2.318 su, poi Bassani a 2.502 e Rea a 2.716.a 3 secondi. Cade anche Ponsson -16 giri: gioco di squadra davvero ottimo in casa Ducati.porta già a 2.199 il suo margine su! -16 giri:chiude in 1:42.279 e vola via con 1.778 su ...

OA_Sport : LIVE #Superbike, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: alle 14.00 Gara-2, #Bautista vuole la tripletta in casa #Rea… - gponedotcom : Gran finale in Catalogna con Bautista che scatta davanti a tutti nella manche conclusiva del weekend con Rea al fia… - gponedotcom : Tutto in dieci giri nella gara sprint della domenica mattina al Montmelò: Lecuona parte dalla pole, mentre Bautista… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Catalogna 2022 in DIRETTA: superpole race e gara-2 Bautista per la fuga - #Superbike #Catalogna… -