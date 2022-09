LIVE Superbike, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: Bautista completa il weekend perfetto e fugge in classifica. Rinaldi 2° su Razgatlioglu (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14.43 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione. Il weekend catalano si chiude qui. Grazie e buon proseguimento di giornata! 14.41 Grande prova anche di Rinaldi che torna sul podio e Bassani ottimo quinto. L’Italia è stata protagonista 14.39 La classifica generale vede Bautista in fuga con 59 punti su Razgatlioglu e 67 su Rea. Mondiale davvero in direzione spagnola 14.37 ORDINE DI ARRIVO DI GARA-2 1 19 Bautista Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’45.332 1’42.181 320 2 21 Rinaldi Michael Ruben Ducati Panigale V4R 8.103 +8.103 1’43.714 1’42.602 320 3 1 Razgatlioglu Toprak Yamaha YZF R1 9.090 +0.987 1’43.885 1’42.622 322 4 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 10.210 +1.120 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione. Ilcatalano si chiude qui. Grazie e buon proseguimento di giornata! 14.41 Grande prova anche diche torna sul podio e Bassani ottimo quinto. L’Italia è stata protagonista 14.39 Lagenerale vedein fuga con 59 punti sue 67 su Rea. Mondiale davvero in direzione spagnola 14.37 ORDINE DI ARRIVO DI GARA-2 1 19Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’45.332 1’42.181 320 2 21Michael Ruben Ducati Panigale V4R 8.103 +8.103 1’43.714 1’42.602 320 3 1Toprak Yamaha YZF R1 9.090 +0.987 1’43.885 1’42.622 322 4 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 10.210 +1.120 ...

