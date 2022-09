L’idea da Mosca di reclutare anche gli immigrati 50enni. Kiev denuncia: «Dalla Crimea prendono tutti» (Di domenica 25 settembre 2022) Il presidente del Consiglio per i diritti umani del Cremlino, Valery Fadeyev, ha proposto di prendere in considerazione la possibilità di estendere il richiamo alle armi ai lavoratori immigrati e agli altri residenti che hanno ottenuto la cittadinanza russa. Secondo la legge attuale, queste persone non possono essere chiamate per il servizio militare né essere incluse tra le riserve se hanno più di 27 anni. Fadeyev vorrebbe portare l’età a 45 o 50 anni. «La Costituzione dice che difendere la Patria è un dovere e una responsabilità del cittadino della Federazione Russa, senza fare alcuna differenza tra chi ha ricevuto la cittadinanza alla nascita e chi è stato naturalizzato. È necessario colmare questa lacuna giuridica e considerare la possibilità di aumentare l’età di chiamata per i cittadini naturalizzati a 45 o 50 anni», ha dichiarato oggi, 25 settembre, sul canale ... Leggi su open.online (Di domenica 25 settembre 2022) Il presidente del Consiglio per i diritti umani del Cremlino, Valery Fadeyev, ha proposto di prendere in considerazione la possibilità di estendere il richiamo alle armi ai lavoratorie agli altri residenti che hanno ottenuto la cittadinanza russa. Secondo la legge attuale, queste persone non possono essere chiamate per il servizio militare né essere incluse tra le riserve se hanno più di 27 anni. Fadeyev vorrebbe portare l’età a 45 o 50 anni. «La Costituzione dice che difendere la Patria è un dovere e una responsabilità del cittadino della Federazione Russa, senza fare alcuna differenza tra chi ha ricevuto la cittadinanza alla nascita e chi è stato naturalizzato. È necessario colmare questa lacuna giuridica e considerare la possibilità di aumentare l’età di chiamata per i cittadini naturalizzati a 45 o 50 anni», ha dichiarato oggi, 25 settembre, sul canale ...

persanelcaos : @FSvevo @rumarno2 @OGiannino Non è che non si è capito: non si vuole capire, e si adotta coscientemente la narrativ… - R3zyo : @LegaSalvini Matteo stava a Mosca. Anche agli ebeti dà l'idea di vivere su Papalla. - Massimo07511268 : @pibiagio @Betty36174919 Ti ricordo che l'idea di un europa unità è partita dal trattato di ROMA nel 1957????. Di R… - didimanonegra : @maxdantoni con l’idea stessa di mosca rasa al suolo vedrai che potrà permettersi di “perdere la guerra” ci penseranno i russi tranquillo - RobertoCirillo9 : @Mondadori @SPlokhy Se storicamente Kiev era già una città fiorente mentre mosca solo una fitta foresta, si capisce… -