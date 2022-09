Kate e Camilla ai ferri corti: l’intolleranza tenuta a bada esce allo scoperto in tutto il suo ‘splendore’ (Di domenica 25 settembre 2022) La relazione tra Kate Middleton e Camilla potrebbe aver cominciato ad incrinarsi, ma di chi è stata la colpa? Sono passati solamente alcuni giorni dai funerali della Regina Elisabetta ma Kate e Camilla hanno fato parlare di sé, soprattutto a causa di un piccolo incidente avvenuto durante l’evento. Foto da @ Kate middleton royal e @fanpage queen CamillaInfatti, gli esperti royal, così come molti sudditi hanno notato un breve momento in cui Camilla, la Regina consorte, abbia apparentemente perso le staffe con i figli del principe William e di Kate Middleton. Ma scopriamo insieme i dettagli. Tra Kate e Camilla non corre buon sangue? Il momento in questione è avvenuto durante il funerale di Stato della ... Leggi su curiosauro (Di domenica 25 settembre 2022) La relazione traMiddleton epotrebbe aver cominciato ad incrinarsi, ma di chi è stata la colpa? Sono passati solamente alcuni giorni dai funerali della Regina Elisabetta mahanno fato parlare di sé, soprata causa di un piccolo incidente avvenuto durante l’evento. Foto da @middleton royal e @fanpage queenInfatti, gli esperti royal, così come molti sudditi hanno notato un breve momento in cui, la Regina consorte, abbia apparentemente perso le staffe con i figli del principe William e diMiddleton. Ma scopriamo insieme i dettagli. Tranon corre buon sangue? Il momento in questione è avvenuto durante il funerale di Stato della ...

infoitcultura : Il tenero soprannome affibbiato a Camilla dai figli di William e Kate - infoitcultura : Kate Middleton e Camilla, scoppia l'ennesimo litigio - kopp_co : #Venerdì Kate Middleton eredita la maggior parte dei gioielli della regina, ma Camilla avrà la prima scelta come un… - Gabau292016 : CMilla pensa ai zZi tuoi... non hai figli altrui???? - Gabau292016 : CMilla pensa ai zZi tuoi... non hai figli altrui???? -