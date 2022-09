Juventus | Sky | “Infortunio in Under-21 per Miretti”

(Di domenica 25 settembre 2022)- Si rivedono in campo alla Continassa sia Chiesa che Pogba, entrambi hanno svolto allenamento differenziato per recuperare definitivamente dagli. Laè ritornata al lavoro alla Continassa, dopo un brutto momento reduce dalla sconfitta contro il Monza, per 1-0. L’allenatore bianconero: Massimiliano Allegri, spera di trovare la giusta quadra per uscire da un brutto momento. Tutt’altro però gira a favore della, infatti in casa Piemontese piove sul bagnato. Durante l’allenamento di ieri pomeriggio dell’Italia U21, infatti, Fabioha rimediato un trauma alla caviglia destra, a causa del quale ha lasciato l’allenamento e, in seguito, anche il ritiro. Il classe 2003 farà quindi rientro a Torino, dove sapremo di più sulle sue condizioni e ...

Giornata di riposo per la, che si interroga sui problemi in attacco. Nessun gol anche con la Serbia per Vlahovic, che non segna dal 31 agosto con lo Spezia. Per invertire la tendenza Allegri vuole una squadra più ...Le partite verranno trasmesse in diretta suSport tranne la migliore di ogni mercoledì che ... h TUTTI I GIRONI IL GIRONE H DELLAPSGBENFICA MACCABI HAIFA In attesa della ... Juventus, la ricetta per guarire il "mal di gol" di Vlahovic: più tiri, dribbling e Milik Juventus ultima in Serie A per questa statistica! Altro dato negativo in questo inizio di stagione per i bianconeri.Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e attuale opinionista tecnico sulle frequenze di Sky Sport, commenta il momento bianconero: "Sono allegriamo, lo terrei e gli darei tempo. Poche ...