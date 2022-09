Iran, decifrato l’elamico lineare: due italiani nel team di ricerca (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo più di quattromila anni possiamo finalmente leggere l’elamico lineare, una scrittura antichissima utilizzata dagli Elamiti (secondo la tradizione biblica, discendenti di Elam, uno dei nipoti di Noè) nel sud dell’Iran tra il 2300 e il 1900 a.C. A trovare la chiave di questo enigmatico sistema di scrittura, che fino ad oggi nessuno era riuscito a decifrare, è stato un gruppo internazionale di cinque studiosi di cui fanno parte anche due italiani: Gianni Marchesi, professore di Assiriologia al Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna e Gian Pietro Basello dell’Università di Napoli “L’Orientale”, professore di elamico, filologia Iranica e storia dell’Iran antico e tardo antico. Dopo l’epopea delle decifrazioni della lineare B micenea negli ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo più di quattromila anni possiamo finalmente leggere, una scrittura antichissima utilizzata dagli Elamiti (secondo la tradizione biblica, discendenti di Elam, uno dei nipoti di Noè) nel sud dell’tra il 2300 e il 1900 a.C. A trovare la chiave di questo enigmatico sistema di scrittura, che fino ad oggi nessuno era riuscito a decifrare, è stato un gruppo internazionale di cinque studiosi di cui fanno parte anche due: Gianni Marchesi, professore di Assiriologia al Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna e Gian Pietro Basello dell’Università di Napoli “L’Orientale”, professore di elamico, filologiaica e storia dell’antico e tardo antico. Dopo l’epopea delle decifrazioni dellaB micenea negli ...

