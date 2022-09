Inter, Lukaku ha deciso il suo futuro: la scelta del belga (Di domenica 25 settembre 2022) Al rientro dalla pausa per le Nazionali Simone Inzaghi potrà contare nuovamente su Romelu Lukaku, il grande assente di quest’inizio di stagione. La squadra nerazzurra pare aver perso gli automatismi che ne hanno contraddistinto la passata annata ed il gioco latita. L’ex tecnico della Lazio pare essere entrato in confusione, soprattutto nell’ultimo match perso contro l’Udinese dove ha sostituito Bastoni e Mkhitaryan appena al 30? del primo tempo. scelta inusuale che ha lasciato tifosi e addetti ai lavori abbastanza Interdetti. Romelu Lukaku of FC Internazionale Intanto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku avrebbe scelto il suo futuro anche per la prossima stagione. Nonostante l’esonero di Tuchel, il ... Leggi su rompipallone (Di domenica 25 settembre 2022) Al rientro dalla pausa per le Nazionali Simone Inzaghi potrà contare nuovamente su Romelu, il grande assente di quest’inizio di stagione. La squadra nerazzurra pare aver perso gli automatismi che ne hanno contraddistinto la passata annata ed il gioco latita. L’ex tecnico della Lazio pare essere entrato in confusione, soprattutto nell’ultimo match perso contro l’Udinese dove ha sostituito Bastoni e Mkhitaryan appena al 30? del primo tempo.inusuale che ha lasciato tifosi e addetti ai lavori abbastanzadetti. Romeluof FCnazionale Intanto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Romeluavrebbe scelto il suoanche per la prossima stagione. Nonostante l’esonero di Tuchel, il ...

