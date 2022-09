Highlights Sonego-Bublik 7-63 6-2 | finale Atp Metz 2022 VIDEO

sportface2016 : #MoselleOpen | #Sonego vs #Bublik 7-6(3) 6-2: gli highlights della finale (VIDEO) -

PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPR EMIe Bublik scenderanno in campo oggi, domenica 25 ... aggiornamenti, approfondimenti edal termine della partita.Il video con glidel match tra Lorenzoe Hubert Hurkacz, valido per la semifinale al torneo Atp di Metz 2022 e terminato 7 - 6 6 - 4 in favore dell'azzurro, che approda così in finale per la prima ...Il video con gli highlights di Sonego-Bublik 7-6(3) 6-2, incontro valevole per l'ultimo atto del torneo Atp 250 di Metz 2022.Guarda gli highlights della vittoria di Lorenzo Sonego su Hubert Hurkacz nella semifinale dell'ATP 250 di Metz. Il torinese ha chiuso 76(5) 64 contro il polacco, campione in carica nel torneo francese ...