Exit Poll, centro destra avanti (Di domenica 25 settembre 2022) Secondo i recentissimi risultati a seguito della chiusura delle elezioni alle ore 23 gli Exit Poll vedono il centro destra avanti. Secondo il primo Exit Poll il centro destra italiano risulta avere la meglio: veleggia sopra il 40% (tra il 41% e il 45% per Opinio Rai; tra il 43 e il 47% per Swg La7) verso la maggioranza assoluta sia alla Camera sia al Senato, FdI è il primo partito con il 22-26%, Il Pd, secondo partito, viaggia su percentuali tra il 17 e il 21% in una coalizione che si attesta tra il 25 e il 29%. M5s di Conte al 13,5-17,5% è sopra la Lega data all’8,5-12,5%, segue Azione-Italia Viva con il 6,5-8,5% leggermente meglio di Forza Italia che sarebbe al 6-8%, Verdi-Si al 3-5%, +Europa al 2,5-4,5%, Noi Moderati a ... Leggi su notizieitaliaonline (Di domenica 25 settembre 2022) Secondo i recentissimi risultati a seguito della chiusura delle elezioni alle ore 23 glivedono il. Secondo il primoilitaliano risulta avere la meglio: veleggia sopra il 40% (tra il 41% e il 45% per Opinio Rai; tra il 43 e il 47% per Swg La7) verso la maggioranza assoluta sia alla Camera sia al Senato, FdI è il primo partito con il 22-26%, Il Pd, secondo partito, viaggia su percentuali tra il 17 e il 21% in una coalizione che si attesta tra il 25 e il 29%. M5s di Conte al 13,5-17,5% è sopra la Lega data all’8,5-12,5%, segue Azione-Italia Viva con il 6,5-8,5% leggermente meglio di Forza Italia che sarebbe al 6-8%, Verdi-Si al 3-5%, +Europa al 2,5-4,5%, Noi Moderati a ...

