(Di domenica 25 settembre 2022), ospite oggi di Domenica In, si è raccontata a cuore aperto parlando della sua vicinanza al cinema, dove è protagonista del film “Ti mangio il cuore”, ma anche di sentimenti e della sua storia con. Una frequentazione che va avanti da ormai due mesi, anche se ladiha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Elodie svela se è innamorata di Andrea Iannone: la curiosa reazione di Mara Venier #elodie #domenicain - infoitcultura : Marracash, ex fidanzato Elodie: perchè si sono lasciati?/ Lei svela -

Blog Tivvù

... come Milly Carlucci,, Francesco Gabbani e poi lui, l'amatissimo attore Lino Guanciale . L'... Lino Guanciale: 'Ecco come abbiamo girato Sopravvissuti' L'attore ha poi rivelato alcune ...ANDREA IANNONE FIDANZATO CON/ Lei "Mi piace, ma ci conosciamo solo da 1 mese" La cantante poiqual è il suo uomo ideale: ' Mi affascina la genuinità, una persona onesta. Le persone ... Elodie svela se è innamorata di Iannone: curiosa reazione di Mara Venier Elodie svela se è innamorata di Andrea Iannone: la curiosa reazione di Mara Venier durante l'intervista a Domenica In.L'attore racconta la nuova fiction a Domenica In: le sue anticipazioni Grande parterre di ospiti per Mara Venier e la sua Domenica In. La conduttrice ...