Chi è Tsai Ing Wen | il primo presidente donna di Taiwan

(Di domenica 25 settembre 2022)Ing Wen èdidal 2016. È stata rieletta per un secondo mandato nel 2020 e, in generale, è la primain assoluto a ricoprire un simile incarico sull’isola. Fa parte del Partito Democratico Progressista (DPP), del quale detiene la presidenza nel suo terzo mandato da segretaria, dopo le parentesi relative InsideOver.

alfemminile.com

è Tanto si parla dell importanza dei semiconduttori di Taiwan per la tecnologia e l economia ... favorendo in modo decisivo la vittoria diIng - wen alle elezioni del 2020 e distaccando ...... che dal 2016 al 2020 è stato il vice dell'attuale presidenteIng - wen e ora della stessa è ... non certo da prendere come oro colato, ma che potrebbero servire da appoggio pervolesse, quando ... 6 modi per rispondere al mansplaining (una volta per tutte!)