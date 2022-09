Atp Seul 2022 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 26 settembre

Leggi su sportface

(Di domenica 25 settembre 2022) Il, glie l’didi26, per quanto riguarda l’Atp 250 di. Esordisce subito uno dei favoriti del torneo, vale a dire Borna Coric, che da testa di serie numero sei affronterà Radu Albot. L’altro giocatore del seeding impegnato nella prima giornata sarò Miomir Kecmanovic. Ecco, quindi, ildi giornata. CENTER COURT Ore 05:00 – Munar vs (Q) Watanuki a seguire – (LL) Kovacevic vs (7) Kecmanovic a seguire – (6) Coric vs Albot a seguire – (WC) Hong vs Uchida SportFace.