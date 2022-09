Ultime Notizie – Ucraina-Russia, Wang: “Cina sostiene ogni sforzo per pace” (Di sabato 24 settembre 2022) ”La Cina sostiene tutti gli sforzi in atto per una soluzione pacifica della guerra in Ucraina”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi intervenendo alla 77esima Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. ”La priorità urgente è quella di favorire i colloqui di pace”, ha aggiunto Wang, sottolineando che ”la soluzione deve tenere conto delle preoccupazioni legittime sulla sicurezza di tutte le parti”. TAIWAN – ”Dobbiamo combattere le attività dei separatisti per l’indipendenza di Taiwan con la massima risolutezza” e allo stesso tempo ”prendere provvedimenti efficienti contro le interferenze straniere”. ”Bloccheremo qualsiasi tentativo di creare una Cina e una Taiwan”, ha aggiunto. ”La Cina continentale e Taiwan ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 24 settembre 2022) ”Latutti gli sforzi in atto per una soluzione pacifica della guerra in”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cineseYi intervenendo alla 77esima Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. ”La priorità urgente è quella di favorire i colloqui di”, ha aggiunto, sottolineando che ”la soluzione deve tenere conto delle preoccupazioni legittime sulla sicurezza di tutte le parti”. TAIWAN – ”Dobbiamo combattere le attività dei separatisti per l’indipendenza di Taiwan con la massima risolutezza” e allo stesso tempo ”prendere provvedimenti efficienti contro le interferenze straniere”. ”Bloccheremo qualsiasi tentativo di creare unae una Taiwan”, ha aggiunto. ”Lacontinentale e Taiwan ...

