Ultime Notizie Roma del 24-09-2022 ore 09:10 (Di sabato 24 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale E siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in apertura all’esodo dalla Russia che sembra non fermarsi più martedì Putin ha annunciato la mobilitazione parziale per la guerra in Ucraina e la notizia scatenato la fuga disperata di decine di migliaia di cittadini ma tanti paesi hanno chiuso le porte davanti ai russi il che ha creato una situazione molto difficile confini Sarebbero circa 70 mila gli uomini fuggiti o che stanno escogitando un piano di fuga dopo l’annuncio Ti meriti più vicino alla Russia hanno reagito per primi Lituania Lettonia ed Estonia hanno quasi subito dichiarato di Non aprirli fugge russi in fuga dalla mobilitazione per motivi di sicurezza i paesi baltici insieme alla colonia Avevano già deciso di vietare l’ingresso dei russi nei loro territori anche se sono ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 settembre 2022)dailynews radiogiornale E siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in apertura all’esodo dalla Russia che sembra non fermarsi più martedì Putin ha annunciato la mobilitazione parziale per la guerra in Ucraina e la notizia scatenato la fuga disperata di decine di migliaia di cittadini ma tanti paesi hanno chiuso le porte davanti ai russi il che ha creato una situazione molto difficile confini Sarebbero circa 70 mila gli uomini fuggiti o che stanno escogitando un piano di fuga dopo l’annuncio Ti meriti più vicino alla Russia hanno reagito per primi Lituania Lettonia ed Estonia hanno quasi subito dichiarato di Non aprirli fugge russi in fuga dalla mobilitazione per motivi di sicurezza i paesi baltici insieme alla colonia Avevano già deciso di vietare l’ingresso dei russi nei loro territori anche se sono ...

caterpillarrai : Il 23 settembre a Caterpillar @RaiRadio2 - The Economy of Francesco @FrancescoEcon, incontro tra giovani studiosi… - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - VesuvioLive : Napoli, un bracciale sostituirà le analisi del sangue: stop prelievi, dati in tempo reale - alexandra_epiro : #LavoratoriFragili #LavoroAgile #Smartworking ??Dlgs N 105/2022 ?Diritto di Priorità ?Divieto di Discriminazione… - Aio_Ben : RT @Reietto2: Ultime notizie dal mio medico candidato in Azione al Senato, che sono disperati ??????e che 5 stelle faranno cappotto. Sto goden… -