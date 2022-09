Supercoppa Serie B 2022: trionfo Orzinuovi, in finale Roseto battuto 70-68 (Di sabato 24 settembre 2022) Termina 70-68 il match tra Agribertocchi Orzinuovi e Liofilchem Roseto, partita valida per la finale della Supercoppa di Serie B maschile di basket 2022. Grande trionfo per Orzinuovi dunque, all’Unieuro Arena di Forlì, che permette ai lombardi di aggiudicarsi il trofeo per la prima volta nella loro storia. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita regna l’equilibrio, con una frequente alternanza di canestri da una parte e dall’altra. Dopo circa quattro minuti di gioco però Roseto realizza due triple consecutive, con Morici e Santiangeli, oltre ad alcuni importanti tiri dall’area. Il distacco così si dilata e Orzinuovi è costretta a rincorrere, fino ad un massimo di meno sette. Nel ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Termina 70-68 il match tra Agribertocchie Liofilchem, partita valida per ladelladiB maschile di basket. Grandeperdunque, all’Unieuro Arena di Forlì, che permette ai lombardi di aggiudicarsi il trofeo per la prima volta nella loro storia. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita regna l’equilibrio, con una frequente alternanza di canestri da una parte e dall’altra. Dopo circa quattro minuti di gioco peròrealizza due triple consecutive, con Morici e Santiangeli, oltre ad alcuni importanti tiri dall’area. Il distacco così si dilata eè costretta a rincorrere, fino ad un massimo di meno sette. Nel ...

sportface2016 : Supercoppa Serie B 2022: trionfo #Orzinuovi, in finale #Roseto battuto 70-68 - zazoomblog : LIVE – Orzinuovi-Roseto 19-20 finale Supercoppa Serie B 2022 basket: RISULTATO in DIRETTA - #Orzinuovi-Roseto #19-… - SandorMezil : @Simo2367 @azaaack @pisto_gol ha vinto 6 scudetti, 4 coppe Italia, 3 supercoppe, 1 campionato di serie C, 1 superco… - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Orzinuovi, Mattioli: “La finale di Supercoppa un premio” - gfrancopezz : Finali Supercoppa Serie A2 e B ???? #sansevero #vanoli #orzinuovi #roseto -