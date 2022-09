Sul caso Niemann-Carlsen irrompe la Fide: "Pronti ad avviare un'indagine" (Di sabato 24 settembre 2022) AGI - "La Fide è pronta a incaricare la sua commissione Fair Play per avviare un'indagine approfondita sull'incidente" che ha coinvolto il campione del mondo Magnus Carlsen e Hans Niemann, "quando saranno messe a disposizione le prove adeguate e tutte le parti coinvolte riveleranno le informazioni a loro disposizione". Dopo fiumi di articoli, illazioni, sospetti e ipotesi, alcune poco credibili cavalcate da giornali e social, la Federazione Internazionale degli Scacchi ha deciso di uscire allo scoperto e, con una nota, ha preso posizione sulla vicenda che sta agitando l'intero mondo scacchistico e sottolineando il pericolo del "cheating" (giocare imbrogliando) per l'intero movimento. Prima di tutto, i fatti La settimana scorsa il campione del mondo, Magnus Carlsen, dopo solo una ... Leggi su agi (Di sabato 24 settembre 2022) AGI - "Laè pronta a incaricare la sua commissione Fair Play perun'approfondita sull'incidente" che ha coinvolto il campione del mondo Magnuse Hans, "quando saranno messe a disposizione le prove adeguate e tutte le parti coinvolte riveleranno le informazioni a loro disposizione". Dopo fiumi di articoli, illazioni, sospetti e ipotesi, alcune poco credibili cavalcate da giornali e social, la Federazione Internazionale degli Scacchi ha deciso di uscire allo scoperto e, con una nota, ha preso posizione sulla vicenda che sta agitando l'intero mondo scacchistico e sottolineando il pericolo del "cheating" (giocare imbrogliando) per l'intero movimento. Prima di tutto, i fatti La settimana scorsa il campione del mondo, Magnus, dopo solo una ...

