"State giocando col fuoco". Lavrov provoca Stati Uniti e Occidente (Di sabato 24 settembre 2022) Sergei Lavrov a valanga contro Stati Uniti e Occidente. Il ministro degli Esteri russo è intervenuto nel corso dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Il diplomatico russo ha affrontato tutti i nodi cruciali del delicato e tesissimo rapporto tra Cremlino e blocco occidentale. In particolare ha usato parole di fuoco sulla questione di Taiwan dove «gli Stati Uniti stanno giocando con il fuoco». Naturalmente Lavrov ha affrontato anche l'atteggiamento dell'Occidente sulla guerra in Ucraina. «La russofobia ufficiale in Occidente ha acquisito proporzioni grottesche e senza precedenti - ha tuonato Lavrov - Non esitano a dichiarare apertamente la loro ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) Sergeia valanga contro. Il ministro degli Esteri russo è intervenuto nel corso dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Il diplomatico russo ha affrontato tutti i nodi cruciali del delicato e tesissimo rapporto tra Cremlino e blocco occidentale. In particolare ha usato parole disulla questione di Taiwan dove «glistannocon il». Naturalmenteha affrontato anche l'atteggiamento dell'sulla guerra in Ucraina. «La russofobia ufficiale inha acquisito proporzioni grottesche e senza precedenti - ha tuonato- Non esitano a dichiarare apertamente la loro ...

