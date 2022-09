Serie C, Girone B: orario, programma e diretta tv (Di sabato 24 settembre 2022) Non si ferma la Serie C nonostante il periodo di sosta dovuto dalla Nations League. La Lega Pro, anzi, porta tutto il suo meglio per un weekend pieno di scontri interessanti, con tante squadre in cerca della tanto agognata promozione in Serie B. Le gare delle 17.30 saranno tutte concentrate nel Girone B di Serie C, in quel programma spezzatino inglese che ormai siamo abituati a vedere. Con Cesena-Pontedera e Recanatese-Torres alle 14.30, tutte le altre saranno a seguire. Tante le partite da seguire con attenzione, in un weekend che regalerà ottimi spunti. Il programma della quinta giornata del Girone B della Serie C (Credit foto – pagina Facebook Carrarese Calcio)Giornata facile per la Carrarese che va ospite dall’Alessandria, ultima. I toscani ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Non si ferma laC nonostante il periodo di sosta dovuto dalla Nations League. La Lega Pro, anzi, porta tutto il suo meglio per un weekend pieno di scontri interessanti, con tante squadre in cerca della tanto agognata promozione inB. Le gare delle 17.30 saranno tutte concentrate nelB diC, in quelspezzatino inglese che ormai siamo abituati a vedere. Con Cesena-Pontedera e Recanatese-Torres alle 14.30, tutte le altre saranno a seguire. Tante le partite da seguire con attenzione, in un weekend che regalerà ottimi spunti. Ildella quinta giornata delB dellaC (Credit foto – pagina Facebook Carrarese Calcio)Giornata facile per la Carrarese che va ospite dall’Alessandria, ultima. I toscani ...

