Rosalinda Cannavò | a Verissimo | “Adua non esiste più”

Leggi su dailynews24

(Di sabato 24 settembre 2022) Ospite aha voluto raccontare quanto vissuto nel suo passato da attrice. Ex volto del GF Vip, la ragazza si è aperta ai microfoni di Silvia Toffanin, svelando alcuni dettagli intimi della sua vita. “nonpiù” – Nel parlare della sua carriera come attrice, laha ammesso che per far L'articolo