Molestie in chiesa | immigrato inizia a inveire e a spaventare i fedeli durante la Messa

(Di sabato 24 settembre 2022) Un altro caso diin. Una chiamata al Numero Unico di Emergenza Europea ha messo in moto gli agenti della Polizia di Stato di Perugia. Gli uomini in divisa sono intervenuti presso ladi San Raffaele Arcangelo. Avevano segnalato la presenza di un uomo – poi identificato come un cittadino straniero, classe 1981 – che, in stato di alterazione psicofisica, era intento ad urlare e a molestare i presenti.in, lo straniero tra le panche Gli operatori, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo mentre si aggirava tra le panche. Alla vista dei poliziotti, lo straniero hato a urlare e acontro i, colpevoli, secondo il 41enne, di aver chiamato gli agenti. LEGGI ANCHE, l’allarme ...

SesostriIII : RT @StefanoFeltri: Grazie ai lettori di @DomaniGiornale che la sostengono con piccole donazioni, da mesi conduciamo una inchiesta sulle mol… - StefanoFeltri : RT @StefanoFeltri: Grazie ai lettori di @DomaniGiornale che la sostengono con piccole donazioni, da mesi conduciamo una inchiesta sulle mol… - ingenuacronista : RT @StefanoFeltri: Grazie ai lettori di @DomaniGiornale che la sostengono con piccole donazioni, da mesi conduciamo una inchiesta sulle mol… - DomaniGiornale : RT @StefanoFeltri: Grazie ai lettori di @DomaniGiornale che la sostengono con piccole donazioni, da mesi conduciamo una inchiesta sulle mol… - marioricciard18 : RT @StefanoFeltri: Grazie ai lettori di @DomaniGiornale che la sostengono con piccole donazioni, da mesi conduciamo una inchiesta sulle mol… -

...a chi ne è stato vittima e a quanti ne soffrono per lo scandalo che oscura il volto della". ...che il prete è al momento sotto processo canonico con l'accusa di abuso sessuale ea danno ...Fatti Così laassolve e copre il prete pedofilo sotto falso nome Federica Tourn Cos è ... allusioni in confessionale,mascherate da dichiarazioni d'amore, stalking, fino allo stupro". ...Dopo la denuncia di due fratelli e che hanno portato all’apertura di un processo canonico contro il religioso, poi dimessosi dall’incarico, altri due adulti sono pronti a denunciarlo per episodi di ab ...Al vaglio il racconto di almeno 12 persone molestate dal prete che è stato sospeso dalla diocesi In 4 pronti a chiedere i danni per gli abusi sessuali e le violenze subite quando erano bambini o appen ...