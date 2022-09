LIVE Magnesi-Cacace, Mondiale IBO superpiuma in DIRETTA: inizia l’ultima ripresa! (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sinistro di Cacace. Jab di Cacace. Cacace ora prende anche l’iniziativa. Scambio tra i due pugili molto veloce. Ultimo round! Finisce l’undicesimo round con un gancio di Magnesi. L’iniziativa è totalmente di Magnesi ma il volume dei colpi è molto basso. Match molto lento in questo momento. Magnesi non riesce più a pressare come prima Cacace. Diretto di Cacace. inizia l’undicesima ripresa. Round molto complicato, cala il volume di colpi. Provocazione alla fine del decimo round. Cacace si butta su Magnesi, per evitare lo scambio corto. Jab di Cacace. Sinistro di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASinistro di. Jab diora prende anche l’tiva. Scambio tra i due pugili molto veloce. Ultimo round! Finisce l’undicesimo round con un gancio di. L’tiva è totalmente dima il volume dei colpi è molto basso. Match molto lento in questo momento.non riesce più a pressare come prima. Diretto dil’undicesima ripresa. Round molto complicato, cala il volume di colpi. Provocazione alla fine del decimo round.si butta su, per evitare lo scambio corto. Jab di. Sinistro di ...

