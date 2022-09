LIVE – Lotto e Superenalotto oggi, sabato 24 settembre 2022: numeri, vincite e premi DIRETTA (Di sabato 24 settembre 2022) La DIRETTA LIVE dell’estrazione di oggi, sabato 24 settembre 2022, dei concorsi di Lotto e SuperenaLotto odierni. Sportface.it vi propone la DIRETTA scritta in tempo reale dell’estrazione completa di tutte e dieci cinquine delle ruote locali del Lotto alle quali si aggiunge la ruota Nazionale, a seguire poi è tutto pronto per andare a scoprire qual è il sestetto dei numeri vincenti per quanto riguarda la combinazione del SuperenaLotto, oltre ai numeri Jolly e Superstar. Successivamente, saranno comunicate le vincite della serata e sale altissima l’attesa: il sei manca da tanto, tantissimo tempo e il montepremi è ormai a cifre record, ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Ladell’estrazione di24, dei concorsi die Superenaodierni. Sportface.it vi propone lascritta in tempo reale dell’estrazione completa di tutte e dieci cinquine delle ruote locali delalle quali si aggiunge la ruota Nazionale, a seguire poi è tutto pronto per andare a scoprire qual è il sestetto deivincenti per quanto riguarda la combinazione del Superena, oltre aiJolly e Superstar. Successivamente, saranno comunicate ledella serata e sale altissima l’attesa: il sei manca da tanto, tantissimo tempo e il monteè ormai a cifre record, ...

zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali 2022 in DIRETTA: Mumolo-Rambaldi e l’otto per stupire si assegnano i primi titoli -… - infoitcultura : LIVE - LOTTO e SUPERENALOTTO oggi, giovedì 22 settembre 2022 - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali 2022 in DIRETTA: Mumolo-Rambaldi e l’otto per stupire si assegnano le prime medaglie non… - domenicosabell1 : ... alle otto le estrazioni del lotto, live! - infoitcultura : LIVE - LOTTO e SUPERENALOTTO oggi, giovedì 15 settembre 2022 -