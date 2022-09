LIVE Berrettini-Auger-Aliassime 6-6, Laver Cup 2022 in DIRETTA: il primo set si decide al tiebreak (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Auger-Aliassime. Molto bravo il canadese con lo smash su un buon lob di Berrettini. 6-6 tiebreak! Attacca ancora bene di dritto e chiude a rete: si decide tutto con il tiebreak. 40-30 Rimane in campo il pallonetto di Auger-Aliassime sull’attacco di dritto di Berrettini. Che riflesso. 40-15 Servizio, dritto, volée bassa e tagliata e volée arpionata alta. 30-15 Due sportellate di dritto e poi volée smorzata di rovescio perfetta. 15-15 Prima robusta, scappa la risposta di rovescio del canadese. 0-15 Risposta molto profonda di Auger-Aliassime, Berrettini se la ritrova fra i piedi. 6-5 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0. Molto bravo il canadese con lo smash su un buon lob di. 6-6! Attacca ancora bene di dritto e chiude a rete: situtto con il. 40-30 Rimane in campo il pallonetto disull’attacco di dritto di. Che riflesso. 40-15 Servizio, dritto, volée bassa e tagliata e volée arpionata alta. 30-15 Due sportellate di dritto e poi volée smorzata di rovescio perfetta. 15-15 Prima robusta, scappa la risposta di rovescio del canadese. 0-15 Risposta molto profonda dise la ritrova fra i piedi. 6-5 ...

