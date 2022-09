(Di sabato 24 settembre 2022) AGI - La più drammatica fu quella che portò Carlo Scognamiglio alla guida di palazzo Madama, invece di un pallidissimo ed esausto Giovanni Spadolini, prima di allora era quasi una banale pratica svolta in mezza giornata, dopo di allora ha spesso creato polemiche e grattacapi. L'deldelè cambiata negli anni e nelle fasi storico-politiche della storia dell'Italia repubblicana. Quello, o quella, che sarà eletta il 13 o 14 ottobre 2022, dopo le elezioni del 25 settembre, sarà il 21'della Camera alta. La presidenza delè la seconda più importante carica della Repubblica italiana. Ildelesercita le funzioni disupplente in sostituzione deldella ...

Giorgiolaporta : Vedo un personaggio del #Pd che ha cambiato strategia comunicativa, è continuamente fuori dal suo territorio di ele… - fisco24_info : L'elezione del presidente del Senato: procedura, tempi e un po' di suspence: AGI - La più drammatica fu quella che… - teobaratto90 : RT @IstitutoViVe: #discoverpalazzovenezia La Sala del Mappamondo a #PalazzoVenezia fu costruita da Pietro Barbo dopo la sua elezione a papa… - FranchiniGiuse1 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Quindi vorrei accendere un faro su Zingaretti, dopo che si è fatto fottere 11 mili… - GyoriEniko : Se qualcuno avesse avuto dubbio sulla natura dell’offensiva contro la Polonia & Ungheria, dopo questa dichiarazione… -

L'presidenteSenato è cambiata negli anni e nelle fasi storico - politiche della storia dell'Italia repubblicana. Quello, o quella, che sarà eletta il 13 o 14 ottobre 2022, dopo le ...... portando ad un allungamento dei tempi: 62 giorni per il governo Letta nel 2013 (ma va ricordato che nel frattempo si provvide anche all'Capo dello Stato con il bis di napolitano) al ...METEO SINO AL 30 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE Il maltempo entra nel vivo, con l’ingresso della prima vera perturbazione di tipo autunnale a ...Domani, domenica 25, si voterà dalle ore 7 alle 23, per le Elezioni Politiche e Regionali 2022. Per le Elezioni Politiche gli elettori a Messina sono 178.926, ...