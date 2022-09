Jet privati, Extiction Rebellion blocca un terminal dell’aeroporto di Parigi-Le Bourget: “Non possiamo più permetterci queste emissioni” (Di sabato 24 settembre 2022) Protesta in Francia contro l’abuso dei jet privati. Alcuni attivisti di Extiction Rebellion hanno bloccato per un’ora l’ingresso di un terminal dell’aeroporto di Parigi-Le Bourget, uno degli scali più utilizzati in Europa per i viaggi privati e d’affari. “Non possiamo più permetterci di avere queste emissioni considerando i disastri climatici che si stanno verificando”, ha spiegato Chalou, lo pseudonimo utilizzato dal portavoce dell’associazione che si batte contro il surriscaldamento globale e il cambiamento climatico. Il sit-in è durato circa un’ora, prima che la polizia sgomberasse l’edificio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Protesta in Francia contro l’abuso dei jet. Alcuni attivisti dihannoto per un’ora l’ingresso di undi-Le, uno degli scali più utilizzati in Europa per i viaggie d’affari. “Nonpiùdi avereconsiderando i disastri climatici che si stanno verificando”, ha spiegato Chalou, lo pseudonimo utilizzato dal portavoce dell’associazione che si batte contro il surriscaldamento globale e il cambiamento climatico. Il sit-in è durato circa un’ora, prima che la polizia sgomberasse l’edificio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

