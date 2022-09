Elenoire Ferruzzi si arrabbia con Antonino al GF Vip 7: “Quando sarai una trans potrai parlare!” – VIDEO (Di sabato 24 settembre 2022) Dopo aver litigato ferocemente con Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi si è scagliata contro Antonino Spinalbese, reo di voler capire qualcosa e di volerla rassicurare dopo il faccia a faccia di fuoco al Grande Fratello Vip 7. Elenoire Ferruzzi si arrabbia con Antonino “Ma anche se fosse… ascoltami, ascoltami. Uno può fraintendere, non mi lasci neanche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 24 settembre 2022) Dopo aver litigato ferocemente con Luca Salatino,si è scagliata controSpinalbese, reo di voler capire qualcosa e di volerla rassicurare dopo il faccia a faccia di fuoco al Grande Fratello Vip 7.sicon“Ma anche se fosse… ascoltami, ascoltami. Uno può fraintendere, non mi lasci neanche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - GrandeFratello : Di certo ha le idee molto chiare... la DIVA di questa edizione DEVE essere lei. A lei del giudizio altrui, semplice… - trash_italiano : Dicembre 2022, Cinecittà La produzione del #GFVIP e Alfonso Signorini decidono di far entrare una nuova concorrent… - Luca190499 : RT @BITCHYFit: Elenoire Ferruzzi che sono 46 anni che vive queste dinamiche ed è subito Enorma Jean #GFVip - cippins : RT @teamsoleilsorge: Luca: -“Lo vedi? Te fai tanto la rispettosa e poi guarda come parli...poi dici che vuoi bene alla gente, ma a chi vuoi… -