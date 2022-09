Dalle 7 seggi aperti | si vota per eleggere i componenti di Camera e Senato

(Di sabato 24 settembre 2022)7 alle 23 del 25 settembre, per 46.127.514 di elettori chiamati alle urne per l'elezione deidelladei deputati e deldella Repubblica. Il Viminale ricorda a tutti che oltre alla tessera elettorale occorre presentarsi aimuniti di uno dei seguenti documenti identità: la carta d'identità e ogni altro documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati (patente di guida, patente nautica, passaporto, libretto di pensione, porto d'armi, tessera At, altro). Questi documenti possono essere utilizzati anche se scaduti, purché risultino regolari sotto ogni altro aspetto e la fotografia assicuri la precisa identificazione dell'elettore; la tessera di ...

Mov5Stelle : ?????COME VOTARE IL MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI ????? ?I seggi sono aperti domenica 25 settembre dalle 7:00 all… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Domani seggi aperti dalle 7 alle 23. La guida al voto nella pagina speciale dell'ANSA #ANSA… - CorriereAlpi : Elezioni politiche, chiamati alle urne 162mila bellunesi: seggi aperti solo domenica dalle 7 fino alle 23 - videstyle : RT @_GrayDorian: Ricordiamo che i seggi sono aperti nella sola giornata di domenica 25 settembre dalle 7 alle 23. Chi ha intenzione di vota… - infoitinterno : Elezioni politiche 2022: la diretta. Seggi aperti dalle 7 -

...- e una contesa spesso incentrata più sulle rivalità personali che sulle proposte per uscire... il timore del contagio può fare la differenza in queste sedici ore di via - vai ai. Smuovere ...Exit poll Achiusi,23 in poi, i principali istituti di sondaggi renderanno noti gli exit poll e a seguire le proiezioni. Si prevede che nella mattinata di lunedì 26 settembre gli ...La grande sfida elettorale quest’anno si giocherà in Campania, dove nei collegi più importanti sono scesi i “big della politica” italiana. Sulla scheda elettorale, spiccano i nomi di tre ex premier: d ...Seggi aperti dalle 7 alle 23 del 25 settembre, per 46.127.514 di elettori chiamati alle urne per l’elezione dei componenti della Camera dei ...