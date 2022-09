Ci toccherà Meloni che non è conservatrice ma nostalgica, più probabilmente cieca (Di sabato 24 settembre 2022) Guardare il video di una ragazza iraniana che canta Bella ciao, e pensare che le nostre battaglie sono sempre di retroguardia. Tutto quanto è nuovo, alla destra appare minaccioso e pensa di cancellarlo con un’occhiataccia. Un piccolo mondo antico che è piccineria e chincaglieria Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 settembre 2022) Guardare il video di una ragazza iraniana che canta Bella ciao, e pensare che le nostre battaglie sono sempre di retroguardia. Tutto quanto è nuovo, alla destra appare minaccioso e pensa di cancellarlo con un’occhiataccia. Un piccolo mondo antico che è piccineria e chincaglieria

Il Quirinale in finestra, il ruolo del pilastro della repubblica e' garantire i cittadini Anche su queste prerogative costituzionali ci sono state nelle scorse settimane fughe in avanti, con Giorgia Meloni per esempio che ha sostenuto come nel caso di sua netta vittoria il Colle avrebbe ... Ci toccherà Meloni che non è conservatrice ma nostalgica, più probabilmente cieca (di Mattia Feltri)