Canottaggio | Oppo-Ruta arpionano un argento prezioso ai Mondiali nel doppio pl Irlanda imprendibile

(Di sabato 24 settembre 2022) Stefanoe Pietrosono ormai una garanzia nelpesi leggeri. Dopo l’degli ultimi Europei, la coppia azzurra conferma lo stesso metallo anche aididi scena a Racice, in Repubblica Ceca: a fare meglio del loro 6.19.11 è la sola, fortissima coppia irlandese composta da Fintan McCarthy e Paul O’Donovan in 6.16.46. Terzo gradino del podio per la sorprendente Ucraina di Stanislav Kovalov ed Igor Khmara in 6.19.53. Partiti da acqua 5, gli azzurri approcciano la gara in maniera aggressiva, rivaleggiando con la Francia (Hugo Beurey e Ferdinand Ludwig) nelle prime vogate. Il passaggio i primi 500 metri è incoraggiante in 1.31.99, ma poco dopo arriva l’attacco del duo irlandese, che dopo aver sonnecchiato in avvio accelera e passa in avanti ai 1000 ...

AitaAlex7 : Stefano Oppo e Pietro Ruta si confermano i 'migliori degli altri' nel doppio pesi leggeri: argento, Irlanda imprend… - lattuga99 : Medaglia d'Argento per Pietro Ruta e Stefano Oppo nella finale del doppio pesi leggeri maschile ai Mondiali di cano… -

... senza barche italiane al via, poi la finale del doppio pesi leggeri femminile senza le campionesse olimpiche Rodini - Cesarini, eliminate in semifinale, mentre ci saranno gli azzurri- Ruta al ...Il quattro di coppia maschile di Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili domina la prima semifinale, vinta in 5'53 52 , e passa in finale . Più veloce l'altra semifinale, con ...Oggi, mercoledì 21 settembre, si è disputata la quarta giornata dei Mondiali senior 2022 di canottaggio: a Racice, in Repubblica Ceca, nella sessione unica erano cinque gli equipaggi italiani in gara, ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.17: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto, appuntamento domani. Buona giornata! 12.15: Semifinale conquistata con qualche patena dai due doppi maschili, ...