California | dal 2027 i defunti potranno diventare concime

Adnkronos : #California, dal 2027 sarà legale trasformare i defunti in concime: - JumpForrest : RT @ultimenotizie: A partire dal 2027,la #California potrà avvalersi di un nuovo metodo di sepoltura: il compost umano. Il governatore News… - GiorgioAntonel1 : RT @ultimenotizie: A partire dal 2027,la #California potrà avvalersi di un nuovo metodo di sepoltura: il compost umano. Il governatore News… - AntonioBruno0 : RT @ultimenotizie: A partire dal 2027,la #California potrà avvalersi di un nuovo metodo di sepoltura: il compost umano. Il governatore News… - enrico_moretto : -

Lo stabilisce una legge proposta dalla deputata Cristina Garcia e firmata qualche giorno fagovernatore democratico Gavin ...... Harry e Meghan tornano in tutta fretta in, lasciando dietro di loro uno strascico di ... Si precipita con la moglie sul primo volo privato, ma viene fermato al telefonopadre che lo ...Dal 2027, in California, ci sarà un'alternativa green alla sepoltura e alla cremazione: il compostaggio umano. I defunti potranno diventare concime per campi e giardini senza alcun danno per l'ambient ...Terminati i funerali e conclusi i giorni di lutto nazionale, Harry e Meghan tornano in tutta fretta in California, lasciando dietro di loro uno strascico di rumors che i ...